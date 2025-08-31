Trabzonspor, Samsunspor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Samsunspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Golü 16. dakikada Onuachu kaydetti.
Stat: Papara Park
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bersan Duran, Serkan Çimen
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Pina (Dk. 27 Arif Boşluk), Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre Çift, Makoumbou, Musaba, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji
Gol: Dk. 16 Onuachu ( Trabzonspor )
Sarı kart: Dk. 24 Onuachu ( Trabzonspor )
8. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Olaigbe'nin şutunda yerden seken topu kaleci Okan Kocuk, yatarak direk dibinden çeldi.
16. dakikada Trabzonspor'un gelişen organize atağında son olarak sağ taraftaki Zubkov'un ortasında, altıpas içerisinde Onuachu, uçarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
20. dakikada Yunus Emre Çift'in ceza alanı dışından şutunda yerden seken top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
27. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Pina'nın yerine Arif Boşluk oyuna dahil oldu.
29. dakikada Zeki Yavru'nun soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte Tomasson'un ayağıyla tamamlamak istediği topu çizgi önünde Onuachu, kafayla uzaklaştırdı.
37. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda önce savunmaya sonra direğe çarpan top kornere çıktı.
44. dakikada Ntcham'ın ceza alanı içinden şutunda top az farkla üstten auta gitti.
Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.