Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor
Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, Süper Lig Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

