Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazır

Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazır
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, maç hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda bazı oyuncular yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda tedavileri süren Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Hüseyin Türkmen, Cihan Çanak, Enis Destan ve kaleci Onuralp Çevikkan yer almadı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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