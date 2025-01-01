Trabzonspor, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde pas çalışması ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ile devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor, yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor