Trabzonspor, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ile devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON