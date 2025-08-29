Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde sürdürüyor. Antrenmanda pas ve taktik çalışmaları yapıldı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

