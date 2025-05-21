Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki takım, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 37'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor