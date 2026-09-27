Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına 7 günlük iznin ardından başladı

Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına 7 günlük iznin ardından başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 7 günlük iznin ardından başladı. Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda milli takım kamplarındaki oyuncular yer almazken yarın çift antrenman yapılacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 7 günlük iznin ardından başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma çalışmasının ardından pas ve dar alanda oyun çalışması yapıldı.
Milli takım kamplarında bulunan oyuncular, antrenmanda yer almadı.
Bordo-mavililer, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.
Drogheda United ile özel maç
Trabzonspor ayrıca milli arada hazırlık maçında sahaya çıkacak. Bordo-mavililer, 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da sahasında Drogheda United ile özel maç oynayacak.