Haberler

Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlığını tamamlayıp Samsun'a hareket etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlığını tamamlayıp Samsun'a hareket etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili kafile kara yoluyla Samsun'a hareket ederken 23 kişilik kamp kadrosunda Folcarelli de yer aldı; Malinovski ve Batagov kadroda yok.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililerde karşılaşmanın kamp kadrosu da belli oldu.

Trabzonspor, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün saat 10.30'da Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Bordo-mavili ekipte yapılan son çalışmanın ardından Samsunspor maçının kamp kadrosu da açıklandı.

Trabzonspor, kara yoluyla Samsun'a hareket etti

Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlamasının ardından bugün kara yoluyla Samsun'a hareket etti. Bordo-mavili kafile, üç takım otobüsüyle Samsun'a doğru yola çıkarken, Karadeniz ekibi deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya odaklandı.

Kafilede Folcarelli'de yer aldı

Trabzonspor'un Samsunspor maçı için belirlenen 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Fabinho, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Cihan Çanak, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu ve Franculino Dju"

Tedavileri süren Malinovski'nin yanı sıra takımla birlikte çalışmalara katılan ve rehabilitasyon sürecinde olan Batagov maç kafilesinde yer almadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadını 2 kardeşiyle birlikte darbetti

"Eşimle ilişki yaşıyor" dediği kadına kabusu yaşattılar

Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu

Galatasaray taraftarı bu görüntüden hiç memnun kalmadı

Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor

100 bin lira üstü kredi kartı olanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı

Çöken binada isyan ettiren detay! Betonun içinden bakın ne çıktı
Öğretmen de bunu yaparsa! Okul önünde kendisini uyaran bekçiye saldırdı

Bir de öğretmen olacak! Okul önünde yaptıkları pes dedirtti
İstanbul'da okula saldırı paniği! Ses kaydını dinleyen polis harekete geçti

İstanbul'da infial yaratan ses kaydı
TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu

Türk futbolunda tarihi gün! Dananın kuyruğu saatler sonra kopuyor

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....
Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı

İlçeyi sarsan olay! Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı
Dilber Ay'ın eşi yeniden evlendi! Sanatçının kızından sert tepki: Bir yağlı kapı daha buldun

Ünlü sanatçının kızı annesinin eşine ateş püskürdü: Buldun yine bir...