Trabzonspor, yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak

Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Ligde 42 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, bu maçı kazanarak zirve yarışında kalmak istiyor. Ancak takımda bazı sakat oyuncular bulunuyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde 20 hafta sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 42 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavili takım, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor.

Trabzonspor'da Visca, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde Muçi'nin 3 sarı kartı bulunuyor.

