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Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı öncesi çift antrenman yaptı

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Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı öncesi çift antrenman yaptı
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Thomas Reis yönetiminde yapılan idmanda oyuncular rondo, dar alan ve çift kale çalıştı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Oyuncular akşam antrenmanında ise salonda kuvvet çalıştı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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