Trabzonspor, Ruzomberok maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, koordinasyon ve teknik ısınma gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.