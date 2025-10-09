Trabzonspor, Rizespor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

Trabzonspor, 5 günlük iznin ardından Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maç çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.