Trabzonspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bu akşam 16.00'da yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.