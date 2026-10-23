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Trabzonspor, Rizespor maçı hazırlığında Fabinho'nun doğum gününü kutladı

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Trabzonspor, Rizespor maçı hazırlığında Fabinho'nun doğum gününü kutladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda Hearts maçında forma giyenler rejenerasyon yaptı, Fabinho için doğum günü pastası kesildi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda Hearts maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Antrenman öncesinde bordo-mavili futbolcu Fabinho için doğum günü pastası kesildi. Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın saat 15.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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