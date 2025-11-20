Haberler

Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda genç oyuncular da yer aldı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçı ile sona erdi. Bordo-mavili takımda Anthony Nwakaeme, fizyoterapist eşliğinde bireysel kuvvet ve saha çalışmaları, Stefan Savic fizyoterapist eşliğinde tedavisi ve bireysel kuvvet çalışması, Arseniy Batagov fizyoteparist eşliğinde bireysel saha çalışması nedeniyle çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. U19 takımından genç oyuncu Onuralp Çakıroğlu da takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Bordo mavili takım hazırlıklarına, yarın saat 15.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
