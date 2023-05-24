Trabzonspor, Pelkas transferinde sona geldi

Hull City'de kiralık olarak oynayan ve Fenerbahçe ile opsiyonu yenileneme konusunda anlaşmaya varamayan Dimitris Pelkas, Trabzonspor'un yolunu tutuyor. Yunan futbolcunun bordo-mavililerle her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un kadrosuna katacağı ilk futbolcu Dimitris Pelkas olabilir.

SÖZLEŞME İMZALAMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fenerbahçe ile opsiyon yenileme konusunda anlaşmaya varamayan Pelkas, Trabzonspor ile sözleşme imzalamak için gün sayıyor.

YUSUF YAZICI'NIN YERİNE PELKAS

Bakasetas ve Siopis'in transfer için aracı olduğu belirtilirken Pelkas, Yusuf Yazıcı'nın yerine bordo-mavili formayı giyecek. Yunan futbolcunun, Yusuf Yazıcı'nın 3'te 1 oranda maaş alacağı ifade edildi.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Dimitris Pelkas, bu sezon Hull City formasıyla 26 maça çıktı. Yunan futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 1 asist yapma başarısı gösterdi.