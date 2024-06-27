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Trabzonspor, Ozan Tufan için imza töreni düzenledi

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Trabzonspor Kulübü, yeni transfer Ozan Tufan için imza töreni düzenledi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Törende konuşan kulüp yönetim kurulu üyesi Derviş Köz, A Milli Takım'ın EURO 2024'te elde ettiği başarıyı kutladı. Ozan Tufan ise Trabzonspor'a katkı yapmak için heyecanlandığını belirtti.

Trabzonspor Kulübü, yeni transfer Ozan Tufan için imza töreni düzenledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan kulüp yönetim kurulu üyesi Derviş Köz, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te Çekya'yı yenerek son 16 takım arasında yer alan A Milli Takım'ı kutladı.

Milli takımın başarısından gurur duyduklarını aktaran Köz, "Bu vesileyle milli takımlarımızın bütün kategorilerinde oynayan Ozan Tufan kardeşimize 'hoş geldin.' diyoruz. Ozan, dünyanın en büyük şehir takımına geldiğini biliyor. Burada çok başarılı olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Takıma katkı yapmak için heyecanlandığını belirten Ozan Tufan ise kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya, ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Trabzonspor'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Tufan, şunları kaydetti:

" Trabzon'a gelişimde taraftarımızın yaptığı karşılama beni çok mutlu etti. Trabzonspor'un hedeflediği yönde başarıya gideceğine inanıyorum ve ben de en iyi şekilde, en iyi performansımla katkı vermeye çalışacağım. Şimdiden çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum."

Konuşmaların ardından Ozan Tufan ile yönetim kurulu üyesi Köz sözleşmeyi imzaladı.

Ozan Tufan, Trabzonspor'da 11 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA / Spor

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