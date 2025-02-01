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Trabzonspor Oleksandr Zubkov'u Transfer Etti

Trabzonspor Oleksandr Zubkov'u Transfer Etti
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Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov'u Trabzon'a getirerek transfer işlemlerine başladı. Zubkov'un sağlık kontrollerinin ardından transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov'u Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettiği Danylo Sikan'ın ardından aynı takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Oleksandr Zubkov'un transferini de bitirmek için oyuncuyu Trabzon'a getirdi.

Kulüp yetkililerinin karşıladığı oyuncu saat 21.45 sıralarında Trabzon'a geldi. Dış hatlardan çıkması beklenen oyuncu iç hatlardan çıkış yaptı.

Zubkov'un sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından bordo-mavili kulüp oyuncunun transferini resmi olarak duyurması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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