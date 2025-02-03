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Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile Sözleşme İmzaladı

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Trabzonspor Kulübü, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov için imza töreni düzenledi. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Zubkov'un kulübe katılmasında büyük arzusunun etkili olduğunu belirtti. Zubkov ise bordo-mavili takımın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Trabzonspor Kulübü, Ukraynalı yeni transferi Oleksandr Zubkov için imza töreni gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törene Asbaşkan Zeyyat Kafkas da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kafkas, ara transfer döneminde kariyerli ve kaliteli bir oyuncuyu daha kadrolarına kattıklarını belirtti.

Kafkas, scout ekibinin olumlu raporu ve teknik direktör Şenol Güneş'in de onayı sonrasında Zubkov ile sözleşme imzaladıklarını ifade ederek, "Bu transferin gerçekleşmesinde Zubkov'un burada oynama arzusunun büyük rol oynadığını belirtmek isteriz. Kendisine bu tutumu için teşekkür ediyoruz. Başarılı kariyerine Trabzonspor'da da aynı şekilde devam edeceğine ve büyük camiamızın hedeflerine katkı sağlayarak iyi bir sezon geçireceğine olan inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

"En iyisini yapmaya çalışmayacağım, en iyisini yapacağım"

Futbolcu Oleksandr Zubkov ise bordo-mavili kulübün bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu transferde emeği geçen ve bu transfer için çaba sarf eden herkese teşekkür ederim. Bu harika kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor için sahaya çıkmak ve bu muhteşem taraftar için mücadele etmek benim için büyük bir onur. Şunun sözünü veriyorum, en iyisini yapmaya çalışmayacağım, en iyisini yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

Yeni transfer Oleksandr Zubkov'un, 22 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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