Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion'dan Okay Yokuşlu'yu transfer etti. Yokuşlu, imza töreninde mutluluğunu dile getirerek, 'Tekrardan evime hoş geldim' dedi.

Trabzonspor'un İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion'dan kadrosuna kattığı Okay Yokuşlu için imza töreni düzenlendi. Yokuşlu, "Öncelikle tekrardan bu büyük ve güzel camianın parçası olduğum için ben ve ailem çok mutluyuz. Tekrardan evime hoş geldim" dedi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. 1 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 30 yaşındaki orta saha için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

İmza töreninde konuşan Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz, "Okay bizim bildiğimiz, tanıdığımız ve güvendiğimiz bir oyuncu. O da bizi, şehri, takımı, hocasını, camiasını biliyor. Biz başarılı olacağına inanıyor kendisine güveniyoruz" dedi.

OKAY YOKUŞLU: TEKRARDAN EVİME HOŞ GELDİM

Transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Okay Yokuşlu, "Öncelikle tekrardan bu büyük ve güzel camianın parçası olduğum için ben ve ailem çok mutluyuz. Tekrardan evime hoş geldim. Sanki kısa süreliğine gitmişim ve geri gelmişim gibi hissettim. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Umarım hayallerimizi süsleyecek sezonlar geçiririz" ifadelerini kullandı.

Okay Yokuşlu, bordo mavili takımda 35 numaralı formayı terletecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

West Bromwich Albion Okay Yokuşlu Trabzonspor Futbol Spor Güncel Haberler

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Bakmadan Geçme

MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Döşemealtı, Aksu 1-2 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos ana kadroya kim girdi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Karacabey, Kestel 1-2 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Tatlı Vatan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlı Vatan filmi ne zaman, nerede çekildi? Tatlı Vatan filmi gerçek mi? Sörf nedir, nasıl yapılır? Sörf nerede yapılır? Sörf çeşitleri nelerdir? Ölüm Gecesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölüm Gecesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölüm Gecesi filmi gerçek mi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Şereflikoçhisar, Akyurt 1-2 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Aranan Adam filmi gerçek mi? Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve tarifi! 2 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 2 Ağustos başak, oğlak, boğa burcu yorumu Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi gerçek mi? Yükselen burç nedir, nasıl bulunur? Yükselen burç neye göre, nasıl hesaplanır? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Ağustos günün maçları nereden izlenir? Atatürk çiçeğinin anlamı nedir, hikayesi ne? Atatürk çiçeği evde nereye konulmalı, neyi ifade eder?
Yüzlerce kadın, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

Yüzlerce kadın, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title