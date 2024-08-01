Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı

Trabzonspor'un İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion'dan kadrosuna kattığı Okay Yokuşlu için imza töreni düzenlendi. Yokuşlu, "Öncelikle tekrardan bu büyük ve güzel camianın parçası olduğum için ben ve ailem çok mutluyuz. Tekrardan evime hoş geldim" dedi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. 1 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 30 yaşındaki orta saha için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

İmza töreninde konuşan Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz, "Okay bizim bildiğimiz, tanıdığımız ve güvendiğimiz bir oyuncu. O da bizi, şehri, takımı, hocasını, camiasını biliyor. Biz başarılı olacağına inanıyor kendisine güveniyoruz" dedi.

OKAY YOKUŞLU: TEKRARDAN EVİME HOŞ GELDİM

Transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Okay Yokuşlu, "Öncelikle tekrardan bu büyük ve güzel camianın parçası olduğum için ben ve ailem çok mutluyuz. Tekrardan evime hoş geldim. Sanki kısa süreliğine gitmişim ve geri gelmişim gibi hissettim. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Umarım hayallerimizi süsleyecek sezonlar geçiririz" ifadelerini kullandı.

Okay Yokuşlu, bordo mavili takımda 35 numaralı formayı terletecek.