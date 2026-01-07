Haberler

Trabzonspor, Nijeryalı futbolcu Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı

Trabzonspor, Nijeryalı futbolcu Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Trabzonspor, Nijeryalı stoper Chibuike Godfrey Nwaiwu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Wolfsberger AC ile yapılan anlaşma gereği futbolcunun transfer bedeli 5,5 milyon euro olacak.

Trabzonspor, Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Chibuike Godfrey Nwaiwu'nun bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Wolfsberger AC Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Wolfsberger Kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 5,5 milyon avronun 7 taksit halinde ödeneceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Chibuike Godfrey Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 350 bin avro, diğer sezonlarda ise her bir sezon için 700 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Öte yandan 22 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

