Trabzonspor, Muhammed Cham'ı Slavia Prag'a Kiraladı

Trabzonspor, Muhammed Cham'ı Slavia Prag'a Kiraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, futbolcu Muhammed Cham'ın Slavia Prag Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Slavia Prag, kiralama bedeli olarak 600,000 EURO ödeyecek ve opsiyonu kullanması halinde 5,500,000 EURO transfer bedeli ödeyecek.

TRABZONSPOR, Muhammed Cham'ın, Slavia Prag Kulübü'ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağladığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Muhammed Cham'ın Slavia Prag Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic'in, Slavia Praha Kulübü'ne transferi konusunda Slavia Praha Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham Saracevic'in, Slavia Praha Kulübüne, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Slavia Praha, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 600,000 EURO ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Slavia Praha, Kulübümüze 5,500,000 EURO tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Slavia Praha, Kulübümüze, satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 12,5'ini ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekibi Clermont'tan kadroya dahil edilen 24 yaşındaki Muhammed Cham, bordo-mavili formayla geride kalan sezonda 37 maçta görev almış; 6 gol, 12 asistlik performans sergilemişti. Süper Lig'de 31 maçta bin 546 dakika sahada kalan Cham, takımına 5 gol, 10 asistlik katkı sağlamıştı. Türkiye Kupası'nda 6 maçta 253 dakika görev yapan 24 yaşındaki futbolcu; 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Cham bu sezon ise sadece 1 karşılaşmada 4 dakika süre alabildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail'den Yemen'e ağır darbe! Husilerin başbakanı ve çok sayıda bakan öldü

İsrail'den komşu ülkeye ağır darbe! Başbakan ve bakanlar öldü
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Shiftdelete'in Kurucusu Hakkı Alkan'dan skandal! Çalışanına saksı fırlatıp tehditler savurdu

Ünlü medya patronundan skandal! Çalışanına saksı fırlatıp tehdit etti
Avrupa'nın konuştuğu 85 milyon euroluk transfer

Avrupa'nın konuştuğu 85 milyon euroluk transfer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.