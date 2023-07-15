Trabzonspor, MOL Fehervar ile 2-2 berabere kaldı

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımı ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 2-2 berabere sona erdi.

Stat: Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri

Hakemler: David Smajc, Matej Zunic, Uros Beton (Slovenya)

Trabzonspor : Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan (Dk. 61 Larsen), Benkovic (Dk. 76 Ali Şahin Yılmaz), Hüseyin Türkmen (Dk. 61 Denswil), Eren Elmalı (Dk. 61 Arif Boşluk), Doğucan Haspolat (Dk. 61 Kourbelis), Bakasetas (Dk. 61 Bardhi), Abdülkadir Ömür (Dk. 76 Kerem Şen), Visca (Dk. 61 Trezeguet), Orsic (Dk. 76 Abdurrahman Bayram), Gomez (Dk. 61 Umut Bozok)

MOL Fehervar: Kovacs, Csongvai (Dk. 61 Barnabas), Larsen, Spandler, Zeke, Pinto (Dk. 76 Milan), Christensen (Dk. 46 Bambock), Kastrati, Houri, Schön (Dk. 80 Kovacs), Kenan Kodro (Dk. 61 Marcell)

Goller: Dk. 10 Gomez, Dk. 75 Bardhi ( Trabzonspor ) Dk. 37 Csongvai, Dk. 58 Kenan Kodro (MOL Fehervar)

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımı ile 2-2 berabere kaldı.

10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanında iyi yükselen Benkovic'in kafa ile dokunduğu top Gomez'in önüne düştü. Bu futbolcu da altı pas içinde meşin yuvarlağı yerden vuruşla filelere gönderdi: 1-0

35. dakikada Gomez'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Serkan Asan'ın sert şutunda top üst direkten döndü.

37. dakikada Macar ekibi beraberliği sağladı. Csongvai'nin ceza alanı dışı sağ çaprazından şutunda yerden seken top, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağ köşesinden filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

58. dakikada sağdan ceza alanına doğru ilerleyen Kastrati'nin pasında, Houri'nin çıkardığı topu kontrol eden Kenan Kodro, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

75. dakikada bu kez Trabzonspor, eşitliği sağladı. Bardhi, ceza alanı hemen dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Kovacs'ın sol tarafından filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 2-2 berabere sona erdi.