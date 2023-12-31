Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.