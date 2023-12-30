Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın formu korunmaya çalışılıyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam saatlerinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.