Trabzonspor maçının ardından

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti kaçırdıklarını ifade eden Atılay Canel, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Daha nice 100 yıllara diliyorum. Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşlarını ve bu vatan için şehit olan herkesi anıyoruz. Karşılaşmaya gelecek olursak ilk yarı 20'nci dakikadan sonra bizim üstünlüğümüz ile geçen bir maçtı. Top bizdeyken oyunu istediğimiz şekilde yönlendirdik. 55'inci dakikadan sonra yine oyunun hakimi bizdik. İkinci yarı top bizdeydi. Galibiyeti kaçırıdığımızı düşünüyorum. 2 tane yüzde yüz pozisyonlarımız varı. Bunları değerlendirebilseydik galibiyetle ayrılabilirdik. 1926 yılında kurulan Karagümrük Kulübü inşallah 100'üncü yılında Avrupa kupalarına giden, tesisi ve sahası olan bir takım olur" şeklinde konuştu.

ABDULLAH AVCI: BAZI BÖLÜMLER HOŞUMA GİTTİ, BAZI BÖLÜMLERİ DE ELEŞTİRİYORUM

İkinci yarı daha iyi olmaları gerektiğini söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "100 yıl önce atılan Cumhuriyetimizin temellerinin bugün büyüdüğünü görmek ve bunun bu şekilde coşkuyla artarak gitmesi bizi son derece mutlu ediyor. Bu onura ve gurura şahit olmak mutluluk verici. O yüzden Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun. Oyunu şöyle analtalım. Baskıyla başlama planımız vardı. Rakibin oyun kurma ve pas opsiyonları vardı. Buna özellikle ilk 30 dakika baskıyla ve şiddetli bir şekilde yaptık. 3'üncü dakikada baskıdan çıkardığımız 2 tane pozisyona girdik. İlk yarı itibariyle 30'uncu dakikaya kadar 4 tane pozisyon var. Oyunu orada kopartabilirdik. Orada koparabilseydik oyun başka bir şeye, özgüvene ve skoru almaya geçebilirdi. 30'uncu dakikada sonra topa sahip olup set oyununu oynarken merkezden uzak kalınca 3'e 2 şeklinde geçiş yedik. Rakip bunu sonuçlandırdı. Auta çıktı ama rakibe bu anlamda özgüven ve cesaret geldi. Sonrasında oyun 30 ile 45 arası dengeliydi. İkinci yarı daha hakim olmamız lazımdı. Oyunu daha domine etmemiz lazımdı. Bunun için hamleler de yaptık. Bir tek Bardhi'nin pozisyonu var. rakibe de uzaktan 2 tane şut verdik. Bir bölümünü iyi yaptık. Daha fazla bireysel performans göstermemiz gereken bir maçtı. Bazı bölümler hoşuma gitti, bazı bölümleri de eleştiriyorum. Her şeye rağmen kazanmak için çok çalışmamız gereken bireysel ve oyun performansları arttırmamız gereken şeyler var. Bireysel performans oyun çözer. Bunun karşılığını alamıyoruz. Devam edeceğiz ve çalışacağız. Rakibe bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

"10'UNCU HAFTADA 4 MAĞLUBİYET KOLAY DEĞİL"

Trabzonspor'un 10 haftada 4 mağlubiyet almasının kolay bir süreç olmadığını ifade eden Avcı, "Eksiklerimiz var. Bazen teknik adam olarak bu durumu sorgulayabiliyorsunuz. Birden oyun organizasyonlarına geçmek kolay değil. Bunu sağlamaya çalışan bir grup var ama biliyorsunuz bu çok tekrar ve pratik yapman gereken bir durum var. Oyuncuların performanslarını dışarıdan seyretmeye çalıştığınız zaman ve zamana yaydığınız zaman daha net görüleceğini düşünüyorum. Şu an itibariyle ağır gidiyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Karışık oyundan daha çok planlı oyuna geçilebilir. Tabi zaman zaman zihinsel yorgunluklar yaratabilir. Bir de Trabzonspor tarihinde 10'uncu haftada 4 mağlubiyet kolay bir süreç değil. Çok alışık olunan bir durum değildir. Bunu ortadan kaldırmak, daha dengeli oyun oynayabilmek ve bunu daha iyi hale getirebilmek hem oyun hem de oyuncuyla olabiliyor. Bunu zaman içerisinde hep beraber neler yapabileceğimizi göreceğiz" diye konuştu.