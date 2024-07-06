Trabzonspor, Macaristan'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında günü çift antrenmanla geçirdi.

Akşam yapılan antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ile Poyraz Efe Yıldırım, sakatlığı süren Hüseyin Türkmen ve Abdurrahman Bayram, katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı. 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde hücum ve savunma çalışması gerçekleştirildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Sabah gerçekleştirilecek antrenman öncesinde yeni transfer John Lundstram basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.