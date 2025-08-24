Trabzonspor lige 3'te 3 ile başladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 1-0 kazandı.

TEK GOL SAVIC'TEN

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol 39. dakikada geldi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Stefan Savic kafa vuruşunu yaptı takımını öne geçirerek galibiyeti getirdi.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Trabzonspor'un ilk yarının son anlarında Felipe Augusto ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal oldu. Hakem Ali Yılmaz, VAR tavsiyesi ile yaşanan pozisyonu izledi. Augusto'nun vuruşu esnasında kale dibinde bulunan Paul Onuachu'nun ofsaytta olduğunu belirleyerek golü iptal etti.

LİGE 3'TE 3 İLE BAŞLADI

Trabzonspor, bu sonuçla birlikte ligde oynadığı üç karşılaşmayı da kazandı ve puanını 9 yaptı. Antalyaspor ise ligde ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak