Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takım, yarınki antrenmanın ardından Antalya'ya hareket edecek. Ayrıca sözleşmesi sona eren Edin Visca'nın finalde takımın yanında olacağı ve maç sonrası vedalaşacağı belirtildi.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.
Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Bordo-mavililer, aynı gün özel uçak ile maçın oynanacağı Antalya'ya hareket edecek.
Edin Visca Trabzon'dan ayrıldı
Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Trabzon'dan ayrıldı. Bordo-mavili kulüple sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncunun, Antalya'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımın yanında olacağı öğrenildi. Final karşılaşmasının ardından Visca'nın Trabzonspor'a resmen veda ederek kariyeriyle ilgili kararını netleştirmesi bekleniyor. - TRABZON