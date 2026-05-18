Haberler

Trabzonspor kupa mesaisine başladı

Trabzonspor kupa mesaisine başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda sakat oyuncuların takımla çalışması sevindirdi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncularımız ise ısınmanın ardından pas, rondo ve şut çalışması yaptı.

Final öncesi sevindiren gelişme

Trabzonspor'da Konyaspor ile oynanacak kupa maçı öncesi sakatlığı bulunan oyuncuların antrenmanda yer alması yüzleri güldürdü. Saviç, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli ve Zubkov bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

17 yaşındaki saldırgan farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Hindistan'da iki fil birbirine girdi, bir turist hayatını kaybetti

Ünlü deyim gerçeğe döndü: Dev fillerin kavgası ölüm getirdi!
Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum

Süper Lig devinin derneğini bakın niye ateşe vermişler
Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor

Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu