Trabzonspor Kulübü, Rent Go ile başlayan sponsorluk anlaşması kapsamında yeni araçlarını teslim aldı. Araçların teslim töreni Papara Park'ta gerçekleştirildi.

Trabzonspor Kulübünün araç filosu yenilendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, araç kiralama firması Rent Go ile 2021'de başlayan sponsorluk anlaşması kapsamında yeni araçların teslim töreni Papara Park'ta gerçekleştirildi.

Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, futbolcular Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Tonio Teklic ve Trezeguet'e yeni araçlarını teslim etti.

Futbolcular ise Öztürk'e bordo-mavili takımın formasını verdi.