Haberler

Trabzonspor 80. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Trabzonspor 80. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 80. Olağan Genel Kurul'da borçların sürdürülebilir hale getirilmesi için yapılan çalışmalarda sona yaklaştıklarını söyledi ve camiaya birlik çağrısında bulundu. Bordo-mavili kulübün net borcunun 3 milyar 698 milyon TL olduğu açıklandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, borçların sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik çalışmalarda son aşamaya geldiklerini belirterek, camiaya birlik çağrısında bulundu. Doğan, "Tüm enerjimizi birbirimize karşı değil, birbirimizi yukarıya taşıyacak şekilde kullanmalıyız" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili kulübün net borcunun ise 3 milyar 698 milyon TL olduğu açıklandı.

Trabzonspor 80. Olağan Genel Kurul Toplantısı KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman'ın yanı sıra kongre üyeleri katılım sağladı. Divan başkanlığını Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören'in yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, bordo-mavili kulübün faaliyet, idari ve mali raporlarını okurken, Denetleme Kurulu Başkanı İsmet Keskin ise kulübün net borcunun 3 milyar 698 milyon 204 bin TL olarak açıkladı. Keskin'in konuşmasının ardından yönetim kurulu idari ve mali yönden oy birliği ile ibra edildi.

Ertuğrul Doğan : "Tüm enerjimizi birbirimize karşı değil, birbirimizi yukarıya taşıyacak şekilde kullanmalıyız"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, genel kurulda yaptığı konuşmada kulübün mali yapısına ve sportif atmosfere ilişkin önemli mesajlar verdi. Borçların sürdürülebilir hale getirilmesi için yürütülen çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirten Doğan, temel hedeflerinin Trabzonspor ekonomisini kalıcı biçimde ayağa kaldırmak olduğunu vurguladı. Bordo-mavili kulübün borçlarının rakiplerle kıyaslanmaması gerektiğini ifade eden Doğan, gelir-gider dengelerinin farklılığına dikkat çekti. Doğan, "Trabzonspor'un borçlarını rakipleriyle kıyaslamamak lazım. Çünkü gelir-gider kalemleri farklı. Son 29 yılda arazi konusunda rakiplerimiz bizden daha iyi çalışmış. Biz yeni yeni bu arazileri bünyemize katıyoruz. Sürdürülebilir bir ekonomi için sabit gelir getirecek projeleri hayata geçirmeliyiz. Bu projelerle yıllık 50 milyon dolar sabit gelir hedefliyoruz" dedi.

Sportif başarıların şehir üzerindeki etkisine de değinen Doğan, teknik ekip ve futbolculara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Teknik ekibe ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Tekrar şehre bir hareketlenme getirdiler. Dün Trabzon'da ziyaretlerde bulundum, insanların enerjisi çok yüksek. Saha sonuçları olduğunda insanlar bir şeyler yapmak için işin içine girmek istiyorlar."

"Rakiplerimiz bizden 10 kat bütçelerle yarışıyor"

Başkan Doğan, Trabzonspor'un ekonomik olarak rakiplerinin gerisinde olduğunu belirterek, "Trabzonspor Kulübü Başkanı kim ise o gün tüm Trabzonspor camiasının o başkanın yanında olması çok önemli. Rakiplerimiz maddi olarak bizden çok güçlü. 10 katı bütçelerle yarışıyoruz. O bütçelere çıkacak halimiz yok. Bizi bizden çok seven yok. Tüm enerjimizi birbirimize karşı değil, birbirimizi yukarıya taşıyacak şekilde kullanmalıyız" şeklinde konuştu.

Projeler tanıtıldı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili olarak yetkili firma temsilcileri sunumda bulundu. Yönetim kurulu, projelerin hayata geçirilmesi için genel kurul üyelerinden yetki aldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
title