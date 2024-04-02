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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu

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Trabzon spor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçı sonrası 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

347 SOSYAL MEDYA KULLANICISI VE 5 SPOR YORUMCUSUNA SUÇ DUYURUSU

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 17 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabaka sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle, yazılı ve görsel medya üzerinden kulübümüzü ve camiamızı hedef gösterici ve zan altında bırakacak paylaşımlar tespit edilmiştir.

Hukuk Kurulumuz tarafından; eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun paylaşımlarda bulunan 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kulübümüz aleyhine asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Yasar Unal:

Kepazeliği kabullenmek yerine sağa sola saldırmak. Bir yönetici neden TS Fenerbahçe'nin evinde maç oynadığı zaman bu tür şeyler olmuyor da bunlar Ts sahasında oluyor sorusuna cevap veremiyorsa bunları da yapmamalı bence. Ama şu kesin ki FB bir TS ile asla Trabzon'da maç oynamamalı. Futbolcuların can güvenliğinin olmadığı net olarak ortada.Ayrıca bu son maç Türk futbolunu uluslararası kamuoyunda da zor durumlara düşürmüştür.

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Özer Doğan:

ödül mü vereceklerdi size sahada yaşanan çirkinlikleri dünya gördü aynaya bak

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