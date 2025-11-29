Haberler

Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Okay Yokuşlu kendi kalesine, Onuachu ve Muçi ise rakip kaleye gol attı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Alper Akarsu, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Trabzonspor : Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Baniya), Oulai, Bouchouari (Dk. 72 Sikan), Zubkov (Dk. 90 Cihan Çanak), Muçi (Dk. 85 Ozan Tufan), Olaigbe (Dk. 72 Arif Boşluk), Onuachu

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş (Dk. 58 Yasir Subaşı), Guilherme, Jin Ho, Bjorlo (Dk. 87 İsmail Esat Buğa), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Kaan Akyazı), Muleka, Bardhi (Dk. 58 Pedrinho), Umut Nayir (Dk. 81 Melih Bostan)

Goller: Dk. 17 Okay Yokuşlu (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 43 (Penaltıdan) ve Dk. 50 Onuachu, Dk. 55 Muçi ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 55 Muleka, Dk. 77 Guilherme (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 77 Oulai ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi.

46. dakikada Bouchouari'nin geri pasında araya girerek topu alan Muleka'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

50. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Olaigbe'nin pasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Onuachu, yakın mesafeden meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü'nün solundan filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

56. dakikada Muçi, şık bir frikik golüne imza attı. Bordo-mavili futbolcu, sol taraftan son çizgiye yakın dar açıdan topu kaleci Bahadır Güngördü'nün üzerinden filelere yolladı: 3-1.

58. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Pina'nın şutunda kaleci Bahadır Güngördü'nün müdehalesiyle havalanan topu Onuachu, kaleye gönderdi ancak çizgi önünden Andzouana, tehlikeyi uzaklaştırdı.

69. dakikada ceza alanı içinde iki rakibinden sıyrılan Jin Ho'nun şutunda, kaleci Onana topu kornere çeldi.

85. dakikada Pedrinho'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Melih Bostan'ın şutunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.

90+4. dakikada Kaan Akyazı'nın soldan ortasında arka direkte Andzouana'nın şutunda top, üst direkten oyun alanına döndü.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
