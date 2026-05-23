Trabzon'da kupa zaferi coşkuyla kutlandı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Trabzon'da dev ekranda maçı izleyen binlerce taraftar büyük sevinç yaşadı.

TRABZONSPOR Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Antalya'da oynanan final karşılaşmasını Trabzon'da kurulan dev ekranda takip eden bordo-mavili taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşamak amacıyla Trabzon Meydan'ına dev ekran kuruldu. Saatler öncesinden toplanan binlerce taraftar, ellerinde bayraklar ve atkılarla takımlarına destek verdi. Marşlar ve tezahüratlar eşliğinde maçı izleyen taraftarlar, Trabzonspor'un attığı goller sonrası meşaleler yakıp, müzik eşliğinde uzun süre kutlama yaptı. Taraftarlar bayraklar eşliğinde şampiyonluğu kutlarken, araçlarıyla şehir turu atan taraftarlar kornalar eşliğinde kutlamalara katıldı. Yediden yetmişe her yaştan taraftarın yer aldığı kutlamalarda bordo-mavili bayraklar meydanı süsledi.

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü ve tarihindeki 10'uncu Türkiye Kupası zaferine ulaştı.

