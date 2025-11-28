Trabzonspor, Konyaspor Maçına Hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında yarın oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.
Bordo-mavili ekip, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta başlayacak karşılaşmada TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor