Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11: 30'da yapılan idmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma, 5'e 2 pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor