Trabzonspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki çalışmalarda takım, ısınmanın ardından taktik idmanı gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı.
Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.
Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor