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Trabzonspor, Konya’ya gitti

Trabzonspor, Konya’ya gitti
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TRABZONSPOR, Süper Lig’in 5’inci hafta maçında yarın karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra Konya’ya gitti.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci hafta maçında yarın karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra Konya'ya gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün saat 13.30'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Konya'ya gitti.

KADRODA 4 EKSİK

Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Tümosan Konyaspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı;

Andre Onana, ?Onuralp Çevikkan, ?Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, ?Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, ?Sidny Lopes Cabral, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, ?Metehan Mimaroğlu, ?Aral Şimşir, ?Ernest Muçi, ?Mohamed Salah, ?Noah Saviolo, ?Umut Nayir, ?Paul Onuachu, ?Ali Habeşoğlu, ?Franculino Dju

Bordo-mavililerde sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Tim Jabol Folcarelli, Arseniy Batagov, Malinovskyi ile Okay Yokuşlu, kafilede yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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