Trabzonspor kongresinde 'usulsüzlük' iddialarına dava

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın başkan seçildiği olağanüstü genel kurulunda, oy kullanma ve sayımında çelişkiler, eski başkan Ahmet Ağaoğlu döneminin ibrasında da usulsüzlük olduğu iddiasıyla Trabzon 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın başkan seçildiği olağanüstü genel kurulunda, oy kullanma ve sayımında çelişkiler, eski başkan Ahmet Ağaoğlu döneminin ibrasında da usulsüzlük olduğu iddiasıyla Trabzon 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

Trabzonspor kongre üyesi Levent Sekban, bağımsız yönetim kuruluna da aday olduğu kulübün 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşen ve Ertuğrul Doğan'ın 18'inci başkanı olarak seçildiği olağanüstü genel kurulunda, oy kullanma, sayım ve eski başkan Ahmet Ağaoğlu döneminin ibrasında usulsüzlük olduğu iddiasıyla 24 Nisan'da Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Trabzon 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşma tarihini belirlemesi beklenen mahkeme; Trabzonspor Kulübü ve Olağanüstü Genel Kurul Divanı'ndan iddialara yönelik tüm belgeleri talep etti.

Trabzonspor Genel Kurul Divan Başkanı ve Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise konuyla ilgili cevap hakkını kullanmak istemediğini belirtti.