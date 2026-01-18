Kocaelispor-Trabzonspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli, zorlu bir müsabakadan 3 puan almanın önemli olduğunu söyledi.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Folcarelli, büyük bir atmosferde oynayacaklarının bilincinde sahaya çıktıklarını belirtti.

İyi maç çıkarttıklarını dile getiren Folcarelli, "Alacağımız puanlar bizim adımıza çok değerliydi. Kazandığımız 3 puan çok önemliydi. İyi bir maç çıkarttığımı düşünüyorum. Hocamızın benden beklentilerini ve isteklerini yerine getirmeye çalıştım. Ben de zor maç olacağının bilincindeydim. Fiziksel temasın yüksek olduğu maç oynanacağının bilincindeydik. Genel olarak iyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Her zaman daha iyi olabilmek için imkan var." dedi.

Folcarelli, takım arkadaşı Muçi'nin fark oluşturan bir oyuncu olduğuna değinerek, "Öz güveni yüksek biçimde ilerliyor. Gayet iyi gidiyor. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. O da gayet mutlu bizimle olduğu için. Önemli bir 3 puan kazandırmış oldu bize tüm takım arkadaşlarımızın mücadelesiyle." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un her zaman en iyi yerde olması gerektiğini aktaran Folcarelli, "Tüm oyuncular Trabzonspor'a odaklanmış durumda. Tek düşüncüleri Trabzonspor'un başarısı. Bugün son dakikada alınan galibiyetin tüm takımın aynı şeyi istediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.