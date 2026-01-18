Haberler

Trabzonspor, Kocaelispor'u 2-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta golleri Felipe Augusto ve Ernest Muçi kaydetti.

(ANKARA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocelispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan ve hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği maçı, Trabzonspor 2-1 kazandı.

Trabzonspor'a Kocaelispor deplasmanında galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Felipe Augusto ve 90 artı 1. dakikada Ernest Muçi attı. Ev sahibi Kocaelispor'un tek golü de 18. dakikada Bruno Petkoviç'ten geldi.

Kaynak: ANKA / Spor
