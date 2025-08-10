Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazır

Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmaları yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki akşam antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 21.30'da Papara Park'ta Kocaelispor'u ağırlayacak.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Gözler Erdoğan'ın liderlik edeceği bu zirvede! Masada 4 başlık var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı

Tüyleri diken diken eden olay! Küle dönen evde bir tek onlar yanmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.