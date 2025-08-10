Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmaları yapıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki akşam antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer, yarın saat 21.30'da Papara Park'ta Kocaelispor'u ağırlayacak.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor