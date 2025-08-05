Trabzonspor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

TRABZONSPOR, Süper Lig'de 2025-26 sezonu ilk haftasında sahasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına start verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'de 2025-26 sezonu 1'inci haftasında sahasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde Karadeniz ekibi, ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi. Bordo mavililer, yarın saat 17.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.