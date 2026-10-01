Trabzonspor kendi sahasında dostluk maçında Drogheda United'a 1-0 yenildi

TRABZONSPOR, dostluk maçında kendi sahasında ağırladığı İrlanda temsilcisi Drogheda United takımına 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Drogheda United Teknik Direktörü Kevin Doherty basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

KEVIN DOHERT: GÜZEL BİR ATMOSFERDE GÜZEL BİR MAÇ

Maçın değerlendirmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Drogheda United Teknik Direktörü Kevin Doherty, "Bu çok sıcak karşılama için, bizlere göstermiş olduğunuz ilgi alaka ve saygı için herkese teşekkür etmek istiyorum. Buraya varışımızdan maç sonuçlanana kadar ki bizi karşılamış ve göstermiş olduğunuz sıcak karşılama için çok memnun olduğumuzu takımım adına iletmek istiyorum. Çok mükemmel bir tecrübe olduğunu söyleyebilirim, oyuncularım adına, kendim adına ve kulübümüz adına. İki takım arasında geçen bu dostluk maçı için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese de tekrar teşekkür ediyorum. Maçın değerlendirmesine gelecek olursak; milli takım arasında her iki takımın da ihtiyaç duyduğu, yedek oyuncularını da süre verilip oynatma fırsatı bulduğu bir maç olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir atmosferde güzel bir maç olduğunu söyleyebilirim" dedi.

THOMAS REİS: BİZİM ADIMIZA ÖNEMLİ BİR MAÇ

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, genç oyuncuların performanslarını görebilme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Bizim adımıza önemli bir maç olduğundan bahsedebilirim. Çünkü çok fazla genç oyuncumuzu oynatma fırsatı bulduk. Onları görebilme fırsatı bulduk. Uzun zamandır oynamayan arkadaşlarımız da süre alma fırsatı buldular. Onlar da iyi mücadele ettiler. Bizim adımıza önemliydi. Maçı kaybettik ama maçtan daha önemlisi bizim adımıza o arkadaşlarımıza süre verebilmek onları görebilmekti diye düşünüyorum" diye konuştu.

'İYİ GİDİYORLAR'

Bordo mavili teknik adam Batista Mendy ile Benjamin Bouchouari'nin performansına ilişkin bir soruya, "Onların süre alması önemliydi bu maçta. Onların süre alabilmesi bu maçın önemli anlarından bir tanesiydi aslında. Daha önceki hocalarımızın ve kulübümüzün kararıydı listede olmaması. Kendilerini Konferans Ligi'nde ve Kupa'da kullanabiliyoruz. Antrenmanlarda iyi performans gösterdiler, iyi bir durumdalar aslında. İyi bir mentalite örneği de gösterdiler bugün yaptıklarıyla. Sadece antrenmanda olabilmek, maç oynamamak çok iyi bir durum değil. Ama buradan çıkabilmeleri lazım. Aslında iyi durumdalar, iyi gidiyorlar. Konferans Ligi'nde onlara fırsat verme şansı da bulacağız. Onların da oynamaları için yine önemli fırsatlardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı