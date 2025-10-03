Haberler

Trabzonspor, Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti

Süper Lig'in 8. hafta maçında Trabzonspor, Kayserispor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Trabzonspor'un gollerini Okay Yokuşlu, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov ve Paul Onuachu kaydetti.

(ANKARA)- Süper Lig'in 8. hafta maçında Trabzonspor ağırladığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta açılış maçında Trabzonspor, Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Papara Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçı Trabzonspor 4-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Okay Yokuşlu, 53. dakikada Felipe Augusto, 56. dakikada Oleksandr Zubkov ve 90artı5. dakikada penaltıdan Paul Onuachu attı.

Kaynak: ANKA / Spor
