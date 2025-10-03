Trabzonspor, Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti
Süper Lig'in 8. hafta maçında Trabzonspor, Kayserispor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Trabzonspor'un gollerini Okay Yokuşlu, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov ve Paul Onuachu kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta açılış maçında Trabzonspor, Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Papara Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçı Trabzonspor 4-0 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Okay Yokuşlu, 53. dakikada Felipe Augusto, 56. dakikada Oleksandr Zubkov ve 90artı5. dakikada penaltıdan Paul Onuachu attı.
