Haberler

Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas çalışması ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye
Burak Yılmaz kariyerinde bir ilki başardı

''Bu takım küme düşer'' deniyordu! Yaptıklarıyla bir ilki başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.