Haberler

Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapıldı ve kamp kadrosunda sakat oyuncular yer almadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştı. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

İdmanın ardından açıklanan 21 kişilik kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Tim Jabol Folcarelli ve Benjamin Bouchouari yer almadı.

Bordo-mavili takımın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Andre Onana, ?Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, ?Ozan Tufan, ?Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, ?Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, ?Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu.

Kaynak: AA / Hatice Diler
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor

''Kazanamazsak gerekeni yaparız'' demişti! İşte aldığı sonuç
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu

Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım