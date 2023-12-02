Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bordo-mavililerde Fernandes, Mendy, Bakiç, Göktan ve Orsic dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Papara Park'ta yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Akıncık yapacak.

Trabzonspor'un Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

"Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Pepe, Onuachu"