Trabzonspor'da Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün saat 15.00'te yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo mavililer, hazırlıklarını yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı